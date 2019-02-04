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    Експерти проаналізували ключові події і тенденції лютого 2019 року на міжнародній арені

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    Експерти проаналізували ключові події і тенденції лютого 2019 року на міжнародній арені

    Поточна ситуація на Балканському півострові (Північна Македонія і розширення НАТО; криза влади в Боснії; чим завершаться протести в Сербії)

    4 лютого в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Ключові події і тенденції лютого 2019 року на міжнародній арені».

    Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Наталія Іщенко, заступник директора Інституту світової політики; Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики з наукових питань.

    В рамках прес-конференції будуть обговорені наступні питання: засідання міністрів оборони НАТО 13-14.02; Мюнхенська конференція із безпеки 16-18.02.; вибори до парламенту Молдови і референдум щодо зменшення кількості законодавців 24.02; загострення внутрішньополітичного протистояння в Польщі; поточна ситуація і перспективи щодо виходу Великої Британії із ЄС; поточна ситуація на Балканському півострові (Північна Македонія і розширення НАТО; криза влади в Боснії; чим завершаться протести в Сербії).

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