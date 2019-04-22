Експерти розказали, яку країну повинен першою відвідати Зеленський



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Новообраному президенту Зеленському, на думку політолога Світлани Конончук, варто скликати міжнародну конференцію і запросити лідерів країн-сусідів України

Для великого прошарку України, певних регіонів, особливо заходу, який не дивиться продукцію 95-го кварталу, Зеленський є темною конячкою, вважає політолог Олексій Полтораков

Перш за все новообраний президент повинен відкрити для себе Україну і презентувати себе не як людину з екрана телевізора не тільки для свого електорату, а й для тих, хто за нього не голосував. Наступним кроком має бути проведення міжнародної конференції з лідерами країн-сусідів, зокрема і РФ.

Такі думки висловили Світлана Конончук, політолог, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, Олексій Полтораков, політолог, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Першою країною, яку повинен відвідати новообраний президент Володимир Зеленський, має стати Україна.

«Першою він має відвідати Україну. Бо до цього пан Зеленський спілкувався виключно зі своєю аудиторією, а не з Україною, в стилі тих людей, які приходили до нього на шоу. А саме завдання президента, який невдовзі стане чинним, якраз презентувати себе особисто всій країні, особливо тим, хто за нього не голосував. Адже для великого прошарку України, певних регіонів, особливо захід, який не дивиться продукцію 95-го кварталу, є темною конячкою. Зеленський має в першу чергу для себе відкрити всю Україну. А також відкритися самому вже не своєму електорату, а тим громадянам України, перед якими він взяв завеликий пакет відповідальності», - говорить Полтораков.

Виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень порадила новообраному президенту скликати міжнародну конференцію і запросити лідерів країн-сусідів України.

«Варто також ініціювати міжнародну конференцію. На неї запросити всіх лідерів наших країн-сусідів. І представити ті цілі і ту стратегію руху до тих цілей, яку новообраний президент бачить. Показати, в яких моментах можлива співпраця, в який моментах потрібна співпраця, показати, в яких моментах ми можемо рухатися спільно, враховуючи, що для сусідів України і для Європи дуже важливим питанням є питання безпеки. Багато політичних сил говорить про потребу створення нової осі - Балто-Чорноморського регіону, включаючи Туреччину. Така конференція була б гарним кроком для презентації цієї ідеї, а також демонстрації своєї відкритості. Далі, щоб не формувати образ телевізійного персонажа, а стати частиною суспільства, це був би хороший крок для відкритості і обговорення того, як нам рухатися далі», - каже Конончук.

Вона зауважує, що РФ теж можна було б покликати на таку конференцію.

«Росія – агресор і окупант. Вона має територіальні претензії до України і роздає російські паспорти на сході України. Але РФ залишається сусідкою України. Оскільки Зеленський заявив про те, що він готовий до діалогу з Росією, то було б корисно мати такий діалог багатостороннім, а не двостороннім за закритими дверима. І якщо Росія відмовиться від участі в такій конференції, то це означатиме її неготовність. А от нехай прийде і розкаже про Крим, про Донбас, але ж вона весь час уникає будь-чого і не хоче виступати стороною конфлікту», - пояснює Конончук.

На переконання політолога, в України є різні проблеми зі своїми сусідами, проте треба звертатися до всіх і зі всіма говорити.

Переглянути запис прес-конференції: