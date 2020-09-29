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    Експрем'єр Гончарук переїжджає до США, щоб подивитися на Україну на відстані

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    Колишній глава уряду Олексій Гончарук полетів до США - Експрем'єр Гончарук переїжджає до США, щоб подивитися на Україну на відстані
    Колишній глава уряду Олексій Гончарук полетів до США

    Гончарук обіцяє, що проведе у США «наступні місяці»

    Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на кілька місяців полетів до США, щоб «подивитися на Україну з відстані» і пообіцяв, що «повернеться сильнішим». Про це він написав у Facebook у вівторок, 29 вересня.

    «Наступні місяці проведу в Північній Америці. Переважно в Вашингтоні. Там буде відбуватися багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну. Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни. Та й давно хотів подивитися на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, тому що коли перебуваєш в потоці нашого щоденного політичного трешу, часто емоції беруть гору», - написав Гончарук.

    Деталі: Для чого Гончарук вирішив перебратися на інший континент і чим саме буде займатися, він не повідомив, але зазначив, що буде «ділитися думками» і «повернеться сильнішим».

    Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Гончарук став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. А 4 березня 2020 року парламент проголосував за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. В цей же день був затверджений новий склад уряду на чолі з Денисом Шмигалем.

    1 вересня стало відомо, що Гончарук стане співробітником аналітичного центру Центр Євразія, який входить до складу американської неурядової організації Атлантична рада.

     

    США туризм мандрівка Олексій Гончарук
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