Який з останніх урядів був найефективнішим. Дослідження



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Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка ініціював рекордний обсяг реформ

Уряд Яценюка визнаний найбільш реформаторським

Серед чотирьох постмайданних урядів найбільш реформаторським був уряд Арсенія Яценюка. Про це свідчить дослідження VoxUkraine.

«У 2015 році Кабмін під керівництвом А.Яценюка ініціював рекордний обсяг реформ. За час каденції Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Прихід до влади нового президента та його монобільшості, які сформували пропрезидентський Кабмін, не переламав цю тенденцію», - йдеться в дослідженні.

Пріоритетом другого уряду Яценюка, згідно з аналізом, стали реформи у сфері боротьби з корупцією, Гройсман та Гончарук переважно працювали над регулюванням бізнесу, а уряд Шмигаля обрав пріоритетною сферою систему соціального захисту та ринок праці.

У 2015 році, коли запит на зміни був відчутним і нагальним, значення Індексу реформ досягало рекордних величин. Велика частина цих реформ були ініційовані Кабміном, і найбільший поступ відбувся під час уряду Яценюка, йдеться в матеріалі.

«За час каденції уряду Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Оновлення влади та «турборежим» у 2019 році дещо підвищили темп реформ. Однак, до рівня початку 2015 року йому ще далеко», - наголошують автори дослідження.





VoxUkraine проаналізував напрямки, за якими найбільш активно працювали чотири уряди.

Другий Кабмін Яценюка зосередився на антикорупційних реформах, гармонізації процесу державних закупівель з європейським законодавством - створення системи Prozorro. Третьою найбільшою реформою уряду Яценюка став закон про ринок природного газу, який створив на цьому ринку конкурентне середовище та уможливив приєднання України до газового ринку ЄС.

Кабмін Гройсмана продовжив реформування енергетичного ринку шляхом зрівняння цін на газ для населення і теплокомуненерго з ринковими, а також розробив план розділення «Нафтогазу», ухвалений на виконання закону. Однак, власне розділення відбулося лише наприкінці 2019 року. Третьою найбільшою реформою цього Кабміну стало створення ринку електроенергії, йдеться в матеріалі VoxUkraine.

Кабмін Гончарука зосередився на впровадженні медреформи, впровадив програму медичних гарантій. Крім того, цей уряд зосередився на продажу майна банкрутів через Prozorro та ініціативі фінансування університетів залежно від їхньої ефективності, а не кількості студентів.

Щодо уряду Шмигаля, який не так довго перебуває на посаді, у матеріалі VoxUkraine зазначені дві основні реформи. Перша - продовженням медреформи - ухвалення порядку створення госпітальних округів та опорних лікарень. Друга реформа стосується управління проблемними активами державних банків.





VoxUkraine також зазначає, що уряд Яценюка спромігся ухвалювати реформи, використовуючи різні інструменти. Зокрема значна частина реформ була проведена Яценюком через закони, які згодом були проголосовані Верховною Радою. «Цікаво, що інші уряди значно менше використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019-2020 роках три головні органи влади – президент, парламент і уряд – фактично були представниками однієї політичної сили, а отже, можна було б сподіватися на швидке проходження законопроектів через Раду», - наголошують у VoxUkraine.