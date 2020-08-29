У команді Зеленського політична криза, якою президент не керує, – експрем’єр-міністр України



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«Олігархічні клани одночасно і з усіх боків почали реванш і повертають Україну в «кращі» часи своїх корупційних практик» - Гончарук

«Саме подання в Конституційний Суд ініціювали депутати президентської партії спільно з представниками проросійських сил» – Гончарук

Рішення Конституційного Суду України (КС) про неконституційність призначення директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника відкочує антикорупційну реформу на п’ять років назад, впевнений експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Це рішення свідчить тільки про одне. Президент Зеленський має серйозну політичну кризу всередині власної команди. І це перша криза, якою президент не керує. Президентська команда виявилася непідготовленою до цього рішення – жодних законодавчих ініціатив, щоб виправити колізію в законодавстві не зареєстровано і не ухвалено монобільшістю. Представник президента в Конституційному Суді навіть не приховує журналістам – вони не знають, що з цим далі робити», – написав Гончарук у Facebook.

Він наголосив, що саме подання в КС ініціювали депутати президентської партії спільно з «представниками проросійських сил».

«Ще раз – члени президентської команди від імені Глави держави «відпрацьовують» сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці», – зазначив Гончарук.

Екс-прем’єр нагадав, що в п’ятницю Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу за формулою «Роттердам плюс» через відсутність доказів причетності підозрюваних і відсутність збитку від такої схеми.

«Водночас, за оцінками НАБУ, сума збитків для споживачів електроенергії – понад 19 млрд грн», – наголосив він.

«Олігархічні клани одночасно і з усіх боків почали реванш і повертають Україну в «кращі» часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або робить вигляд, що не помічає нічого, або справді втратив зв’язок із реальністю», – підсумував Гончарук.

Нагадаємо, Конституційний суд України підтвердив, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ визнано неконституційним. Рішення було прийнято Великою палатою КСУ 28 серпня.

До слова, у НАБУ прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Як повідомлялося, опубліковано рішення про неконституційність призначення Ситника директором НАБУ.

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