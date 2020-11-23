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    Експрезидент Франції Саркозі опиниться на лаві підсудних за корупцію

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    Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути &laquo;войовничим&raquo; перед Паризьким кримінальним судом - Експрезидент Франції Саркозі опиниться на лаві підсудних за корупцію
    Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути «войовничим» перед Паризьким кримінальним судом

    23 листопада починається суд над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні владою

    У столиці Франції Парижі в понеділок, 23 листопада, починається суд над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні владою. Про це повідомляє BFMTV.

    Зазначається, що 65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

    Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жілберт Азібер.

    Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути «войовничим» перед Паризьким кримінальним судом. Судовий розгляд має проходити до 10 грудня, але ці плани можуть скоригувати через коронавірус.

    73-річний Азіберт вже попросив відкласти слухання з медичних причин.

    До відома, Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки. До нього судили ще одного колишнього президента Жака Ширака  і засудили у 2011 році ─ за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

    Теги: суд Франція адвокат суддя фінансування розслідування президент
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