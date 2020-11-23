Експрезидент Франції Саркозі опиниться на лаві підсудних за корупцію

Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути «войовничим» перед Паризьким кримінальним судом

23 листопада починається суд над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні владою

У столиці Франції Парижі в понеділок, 23 листопада, починається суд над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції та зловживанні владою. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що 65-річного Саркозі звинувачують в тому, що він нібито намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії.

Разом із Саркозі у справі проходить його адвокат Тьєррі Герцог та колишній суддя Жілберт Азібер.

Колишній президент відкидає всі звинувачення і обіцяє бути «войовничим» перед Паризьким кримінальним судом. Судовий розгляд має проходити до 10 грудня, але ці плани можуть скоригувати через коронавірус.

73-річний Азіберт вже попросив відкласти слухання з медичних причин.

До відома, Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки. До нього судили ще одного колишнього президента Жака Ширака і засудили у 2011 році ─ за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.