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    У світі

    У Гватемалі протестувальники підпалили парламент

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    <p>Президент Гватемали вже засудив підпал будівлі парламенту<em></em></p> - У Гватемалі протестувальники підпалили парламент

    Президент Гватемали вже засудив підпал будівлі парламенту

    Фото: АА

    Протести сталися через урізання бюджету країни

    Протестувальники підпалили частину будівлі Конгресу Гватемали після того, як депутати схвалили секвестр бюджету у сфері освіти й охорони здоров’я країни. 

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

    Близько 7 тисяч людей зібралися під стінами парламенту країни проти бюджету, який депутати вирішили урізати в галузях освіти й охорони здоров’я країни.

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    У Гватемалі протестувальники підпалили парламент
    У Гватемалі протестувальники підпалили парламент
    У Гватемалі протестувальники підпалили парламент
    Фото: АА

    Після того, як на думку демонстрантів, парламент таємно схвалив відповідні зміни, вони підпалили частину будівлі Конгресу країни.

    Завдана шкода будівлі парламенту наразі ще підраховується.

    Президент Гватемали Алехандро Джиямматтей вже засудив підпал частини будівлі парламенту. Він також додав, що наразі зустрічається з різними групами депутатів для внесення змін до контраверсійного бюджету.

    Тим часом віцепрезидент країни Гільєрмо Кастілло вже запропонував свою відставку й закликав президента послідувати його прикладу «заради блага країни».

    Теги: президент Гватемала новости парламент
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