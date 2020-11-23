У світі коронавірус виявили вже майже у 59 млн людей

Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 40,7 млн осіб

У світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.

За минулу добу виявили 494 810 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Італія, Франція, Великобританія.

Нагадаємо, в Україні за добу 21 листопада виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 пацієнтів, а одужали – 4604 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.