  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У світі коронавірус виявили вже майже у 59 млн людей

    • Розсилка
    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб - У світі коронавірус виявили вже майже у 59 млн людей
    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 40,7 млн осіб

    У світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.

    screenshot_1_49

    За минулу добу виявили 494 810 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 222 980 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Італія, Франція, Великобританія.

    Нагадаємо, в Україні за добу 21 листопада виявили 12079 нових хворих на коронавірус. Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 пацієнтів, а одужали – 4604 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.

    Теги: США Франція Італія хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies