Експрезидент Вірменії Сарґсян постав перед судом



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Серж Сарґсян в суді, Єреван, 25 лютого 2020 року

Експрезидента Вірменії звинувачують у розкраданні близько мільйона доларів із державного бюджету

Колишній президент Вірменії Серж Сарґсян, звинувачений у причетності до корупції, 25 лютого постав перед судом в Єревані.

Єреванський суд розглядає справу Сарґсяна і ще кількох колишніх чиновників. Їх звинувачують у розкраданні близько мільйона доларів із державного бюджету.

25 лютого суд обговорив процедурні питання. Слухання справи по суті розпочнеться через кілька тижнів або місяців.

25 лютого Сарґсян не мав можливості виступати в суді.

Як запобіжний захід щодо нього діє підписка про невиїзд.

Адвокати Сарґсяна та досі очолювана ним Республіканська партія Вірменії заперечують його причетність до розкрадання і стверджують, що кримінальна справа є помстою за його критику прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Сарґсян, який очолював Вірменію з 2008-го по 2018 рік, у листопаді минулого року звинуватив уряд Пашиняна в ослабленні демократії та придушенні інакомислення.

Натомість Пашинян неодноразово звинувачував Сарґсяна та його сім’ю в корупції.

Інший президент Вірменії Роберт Кочарян, який керував країною з 1998-го по 2008 рік, також зараз перебуває під слідством за звинуваченнями в хабарництві та утисках опозиції. Він утримується за ґратами.

Серж Сарґсян після 10 років президентства очолив уряд, однак пішов у відставку з цієї посади на тлі масштабних антикорупційних протестів у травні 2018 року. Після цього уряд очолив лідер опозиції Нікол Пашинян.

Джерело: Радіо Свобода