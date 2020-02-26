Справа MH17: Особистості 13 свідків залишать в анонімності через загрози безпеки життю



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Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться у березні

Підозрюваним було направлено офіційні звинувачення

Прокуратура Нідерландів збереже в анонімності особистості тринадцяти свідків у справі збитого «Боїнга» рейсу МН17.

Про це повідомляє Nieuwsuur.

Зазначається, що анонімність свідків буде збережена у зв'язку зі значними ризиками, яким можуть бути піддані свідки. Зокрема, вони можуть зазнавати загрози здоров'ю та безпеці.

Окрім цього повідомляється, що чотирьом підозрюваним у катастрофі рейсу МН17 направили офіційні звинувачення ще 2 жовтня 2019 року на їхні адреси.

При цьому невідомо, чи дійсно проживають підозрювані за вказаними адресами.

Раніше повідомлялося, що у міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17.

А у самого слідства не виникає сумніві про те, що ракета була випущена із російського «Бука».

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.