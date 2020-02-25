Наступ на українську мову. «Слуга народу» змовився з медведчуківцями



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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити депутатам виступати в парламенті російською чи іншими мовами нацменшин

Бужанський запропонував дозволити в Раді виступати російською мовою

Депутати Верховної Ради Максим Бужанський (фракція «Слуга народу») і Олег Волошин (фракція «Опозиційна платформа – За життя») пропонують парламенту використовувати російську та інші мови національних меншин у ході парламентських слухань та пленарних засідань.

Про це йдеться в законопроекті №3084, зареєстрованому в Раді 18 лютого.

Законопроєкт пропонує дозволити народним депутатам України та іншим особам, на яких не поширюється дія закону України «Про державу службу», на пленарних засіданнях Верховної Ради, парламентських слуханнях, у роботі органів Верховної Ради використовувати мови національних меншин України.

Зазначимо, що серед тих, на кого не поширюється закон «Про державну службу», – президент, члени Кабміну та їхні заступники, секретар Ради нацбезпеки та його заступники, працівники, судді, прокурори, військовослужбовці тощо.

Уточнюють, що за необхідності апарат Верховної Ради має забезпечувати переклад із мов національних меншин України державною мовою і навпаки.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є приведення ст. 2 регламенту Верховної Ради України (згідно з якою роботу в Раді мають проводити державною мовою) у відповідність до норм ст. 10 Конституції України (щодо гарантії вільного використання мов нацменшин) і рекомендацій Венеціанської комісії від 6 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.