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СБУ затримала агента, який «наводив» ракетні удари по школах Миколаєва (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ затримала агента, який «наводив» ракетні удари по школах Миколаєва (фото)
СБУ провела обшук за місцем проживання затриманого
фото: СБУ

Агента завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення

У ході контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївщини Служба безпеки України затримала агента військової розвідки збройних сил РФ, який передавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих залякувальних ракетних обстрілів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Встановлено, що за його наводкою у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ в обласному центрі частково чи повністю зруйновано три вищі навчальні заклади, два технікуми та понад десять шкіл.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловік був активним учасником дискусій у численних телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Триває слідство для з’ясування всіх обставин та виявлення осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Раніше на Львівщині викрили агентку російських спецслужб та повідомили їй про підозру в державній зраді

 

Теги: росія окупанти СБУ кримінал війна Миколаївщина обстріл Миколаїв Україна

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