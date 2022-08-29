Поліція у Москві затримала опозиціонера Гозмана через пост про Сталіна

Причиною для заведення адміністративної справи щодо Леоніда Гозмана став допис у соцмережі

Леонід Гозман після початку повномасштабної війни висловлював свою підтримку Україні та критикував режим Путіна

Російського опозиціонера та президента громадської організації «Союз правих сил» Леоніда Гозмана затримали правоохоронці у Москві, коли той виходив з лікарні. Причиною порушення адміністративного процесу проти політика стала публікація у Facebook, де він провів аналогію між диктаторами Йосипом Сталіним та Адольфом Гітлером. Інформацію про затримання Гозмана підтвердив його адвокат.

Гозману інкримінують статтю про ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини. Найближчу ніч Гозман проведе у поліції.

Допис, що став причиною для затримання опозиціонера, був оприлюднений ще у 2020 році.

«Гітлер – абсолютне зло, але Сталін ще гірший. СС – злочинці, але НКВС ще страшніші, тому що чекісти вбивали своїх. Гітлер розв'язав війну з людством. Комуністи оголосили тотальну війну своєму власному народу», – писав тоді Гозман.

Зазначимо, що Леонід Гозман давно і системно веде опозиційну діяльність у Росії, критикуючи політику президента Володимира Путіна та всього його найближчого оточення. Після 24 лютого висловлював свою підтримку українського народу, неодноразово виступав із заявами проти віроломного вторгнення Росії на територію України, за що його було внесено до реєстру «іноземних агентів».

Нагадаємо, раніше у Росії колишнього мера Єкатеринбург Євгена Ройзмана затримала поліція, у його помешканні провели обшуки. Проти нього порушено справу через «публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ» (ст. 280.3 КК РФ). Регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, за що уже отримав декілька штрафів.

Раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил. Це перший вирок в Росії за цією статтею.