Електронне декларування для громадських активістів визнано неконституційним



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Рішення Конституційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає

Конституційний суд визнав неконституційним запровадження електронного декларування для громадських активістів. Про це повідомила пресслужба суду.

У повідомленні зазначається, що в четвер, 6 червня, велика палата КС винесла рішення у справі про відповідність Конституції окремих положень законів «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб».

Включення антикорупційних активістів до списку осіб, які подають е-декларації, визнано неконституційним.

Рішення КС є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомлялось, США закликали українську владу скасувати законодавчу вимогу для антикорупційних активістів обов'язково заповнювати декларацію.

23 березня 2017 року Верховна Рада зобов'язала членів громадських антикорупційних організацій і кандидатів у депутати і президенти подавати електронні декларації.