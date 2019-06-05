Антикорупційна прокуратура порушила провадження щодо керівництва ПАТ «Черкасиобленерго»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький вступає в справу про розкрадання 1,27 млрд на «Черкасиобленерго»

Апеляційний господарський суд 5 червня розглядає клопотання Антикорупційного прокурора Назара Холодницького і арбітражного керуючого «Черкасиобленерго» Валентина Литвина про вступ в процес про визнання незаконним фактичного списання заборгованості ПАТ «Азот» Дмитра Фірташа перед «Черкасиобленерго» на майже $50 млн.

Мирова угода була підписана керівництвом «Черкасиобленерго» і «Азот» в період між першим і другим туром президентських виборів в Україні і передбачала відстрочку по виплатах по боргах хімічного гіганта до 2027 року, пишуть enovosty.com.

У 2018 році за позовом кредиторів «Черкасиобленерго» Апеляційний суд відмовив у затвердженні аналогічної угоди, посилаючись на її незаконність і явну збитковість для «Черкасиобленерго».

У 2019 році керівником «Черкасиобленерго» Олегом Самчуком була здійснена повторна спроба списати борги за аналогічною схемою. При цьому, суд першої інстанції примудрився призначити і розглянути по суті клопотання навіть без залучення арбітражного керуючого, що представляє кредиторів «Черкасиобленерго», яке з 2004 року знаходиться в процедурі банкрутства на стадії розпорядження майном.

46% акцій «Черкасиобленерго» належить Фонду державного майна, керівництво якого пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком і нардепом від БПП Ігорем Кононенком.

У травні 2019 року за даними фактами Антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження за ст.191 і ст.364. Прокурор вступив в процес в інтересах держави.