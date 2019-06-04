У Києві директор підприємства привласнив 200 тис. грн, виділені на ремонт парку



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Директор підприємства-підрядника постане перед судом

Київською місцевою прокуратурою № 3 направлено до суду обвинувальний акт відносно директора підприємства-підрядника за привласнення бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Установлено, що під час виконання робіт з капітального ремонту паркової зони по просп. Маяковського і площі Анкари в Деснянському районі столиці директором підприємства-підрядника привласнено бюджетні кошти, виплачені за роботи, які фактично залишились невиконаними.

Досудове розслідування Деснянським управлінням поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури №3 та оперативного супроводження УЗЕ у Києві завершено.

Підозрюваному інкриміновано ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки). За вчинене директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Обвинувальний акт відносно посадовця направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялось, 3 червня президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.