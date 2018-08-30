Ґендерні виборчі квоти треба прописати в Конституції – Магера



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Заступник голови ЦВК навів приклад Франції щодо врегулювання питання ґендерних квот під час виборів

Про виборчі ґендерні квоти варто вказати у Конституції України, внісши зміни до 24-ї статті. Це унеможливить в майбутньому Конституційному Суду визнавати виборчі закони такими, що не відповідають основному закону.

Таку думку висловив Андрій Магера, заступник голови ЦВК, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком»

Вперше на основі закону «Про місцеві вибори» ґендерні квоти були запроваджені у 2015 році і застосовувалися на місцевих виборах.

Магера зауважує, що варто внести зміни до основного закону – Конституції. І наводить приклад Франції щодо врегулювання питання ґендерних квот під час виборів.

«Свого часу у Франції була неодноразова спроба запровадити ці ґендерні квоти на рівні звичайного виборчого законодавства, але згодом Конституційна Рада французької республіки – це своєрідний прототип Конституційного Суду України – висловила свою позицію, що до тих пір поки не будуть внесені зміни до Конституції Франції 1958 року в частині зокрема цих квот, то таке питання буде вважатися неконституційним у Франції. В кінцевому підсумку в конституцію Франції справді були внесені зміни, і на основі цих змін вже остаточно, повноцінно ці квоти запрацювали у французькій республіці», - розповідає заступник голови ЦВК.

Зважаючи на такий світовий досвід, Магера пропонує вчинити в Україні так само за прикладом Франції.

«Якщо говорити про Конституцію України, то там є стаття 24, яка передбачає можливість рівних конституційних прав і свобод громадян України незалежно від різних чинників, зокрема і від статі. Разом з тим частина 3 статті 24 КУ хоч і передбачає рівність у громадсько-політичному житті України чоловіків і жінок, але не передбачає квоти. Тому потрібно внести зміни до КУ, окремо передбачивши ці квоти. Адже ці ґендерні квоти – це гарантії не лише для жінок, а й чоловіків. Це важливо для того, щоб в майбутньому КСУ не зміг визнати виборчий закон таким, що не відповідає КУ. Процедура внесення змін до КУ не така складна, як через референдум. Ці зміни торкатимуться Розділу ІІ КУ», - підсумував Магера.

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