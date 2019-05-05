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    Епіфаній привітав главу греко-католицької церкви з днем народження

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    Епіфаній: Справа служіння Богу є надзвичайно відповідальною - Епіфаній привітав главу греко-католицької церкви з днем народження
    Епіфаній: Справа служіння Богу є надзвичайно відповідальною

    Сподіваюся, що наші взаємини й надалі залишатимуться такими ж добрими та благотворними, - так митрополит привітав Блаженнішого Святослава

    Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав главу і Отця Української греко-католицької церкви, Блаженнішого Святослава (Шевчука), який сьогодні святкує день народження. Свої вітання Епіфаній висловив на сторінці у Facebook.

    «Ваше Блаженство! Блаженніший Святослав, сердечно вітаю Вас з днем народження!», — написав Митрополит.

    Епіфаній зазначив, що справа служіння Богу є надзвичайно відповідальною, і Блаженніший Святослав гідно працює, здійснюючи покладені на нього високі обов’язки Глави Української Греко-Католицької Церкви.

    «Дякую Вам за підтримку дружніх взаємовідносин між нашими Церквами та за непохитну патріотичну позицію. Сподіваюся, що наші взаємини й надалі залишатимуться такими ж добрими та благотворними. Нехай Всемилостивий Господь обдарує Вас міцним здоров’ям, довголіттям, духовною радістю та невичерпною наснагою», — додав він.

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