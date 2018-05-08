Ердоган назвав головну ціль в дострокових виборах до парламенту

Туреччина завершує перехід до президентської форми правління

Виступаючи перед парламентарями країни президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про те, що правляча партія «Право і справедливість» (AKP) повинна отримати конституційну більшість в рамках дострокових виборів до парламенту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] Це на думку очільника Туреччини є



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Реджеп Ердоган

Туреччина завершує перехід до президентської форми правління

Виступаючи перед парламентарями країни президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про те, що правляча партія «Право і справедливість» (AKP) повинна отримати конституційну більшість в рамках дострокових виборів до парламенту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Це на думку очільника Туреччини є необхідним результатом, який має дозволити вносити потрібні поправки до конституції країни, поки в країні повністю не запрацює президентська форма правління. Як відзначив Реджеп Ердоган більшість в парламенті доповнюватиме президентські укази.

Дострокові вибори в Туреччині пройдуть 24 червня 2018 року. Вони мають сприяти остаточному переходу до президентської форми правління, яка була схвалена незначною більшістю в рамках референдуму в 2017 році.