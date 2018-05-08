  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Іракський Курдистан може провести регіональні вибори 30 вересня

    Вибори пройдуть в важкій соціально-економічній ситуації
    Очільник уряду курдської автономії Іраку Нечірван Барзані заявив про те, що регіональні вибори в регіоні можуть пройти 30 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Загальноіракські вибори до парламенту, які мають відбутися вже 12 травня, мають показати наскільки сильними є позиції окремих курдських партій. 30 вересня можуть
    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка
    Іракський Курдистан
    Іракський Курдистан

    Вибори пройдуть в важкій соціально-економічній ситуації

    Очільник уряду курдської автономії Іраку Нечірван Барзані заявив про те, що регіональні вибори в регіоні можуть пройти 30 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Загальноіракські вибори до парламенту, які мають відбутися вже 12 травня, мають показати наскільки сильними є позиції окремих курдських партій. 30 вересня можуть одночасно пройти вибори до регіонального парламенту іракського Курдистану і президента автономії. Майбутні вибори відбуватимуться на фоні втрати контролю над Кіркуком і прилеглими районами на користь Багдаду внаслідок проведення референдуму про незалежність іракського Курдистану.

    Втрата нафтоносних районів негативно позначалися на економічній ситуації в Курдистані, в тому числі призвела до невиплат заплат. Результатом цього стали масові протести. Окрім того в іракському Курдистані почали формуватися нові політичні сили на противагу Курдській демократичній партії, де домінує клан Барзані, і Патріотичному союзу Курдистану, який очолює клан Талабані. 

    Читайте також
    Ірак вибори незалежність партії курди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ