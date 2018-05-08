Іракський Курдистан може провести регіональні вибори 30 вересня

Вибори пройдуть в важкій соціально-економічній ситуації

Очільник уряду курдської автономії Іраку Нечірван Барзані заявив про те, що регіональні вибори в регіоні можуть пройти 30 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Загальноіракські вибори до парламенту, які мають відбутися вже 12 травня, мають показати наскільки сильними є позиції окремих курдських партій. 30 вересня можуть



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Іракський Курдистан

Вибори пройдуть в важкій соціально-економічній ситуації

Очільник уряду курдської автономії Іраку Нечірван Барзані заявив про те, що регіональні вибори в регіоні можуть пройти 30 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Загальноіракські вибори до парламенту, які мають відбутися вже 12 травня, мають показати наскільки сильними є позиції окремих курдських партій. 30 вересня можуть одночасно пройти вибори до регіонального парламенту іракського Курдистану і президента автономії. Майбутні вибори відбуватимуться на фоні втрати контролю над Кіркуком і прилеглими районами на користь Багдаду внаслідок проведення референдуму про незалежність іракського Курдистану.

Втрата нафтоносних районів негативно позначалися на економічній ситуації в Курдистані, в тому числі призвела до невиплат заплат. Результатом цього стали масові протести. Окрім того в іракському Курдистані почали формуватися нові політичні сили на противагу Курдській демократичній партії, де домінує клан Барзані, і Патріотичному союзу Курдистану, який очолює клан Талабані.