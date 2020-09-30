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    Естонія чекає Путіна на конгрес фіно-угорських народів

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    Окрім Путіна на відкриття Світового конгресу фіно-угорських народів&nbsp;запрошені президенти Фінляндії, Угорщини, та Естонії - Естонія чекає Путіна на конгрес фіно-угорських народів
    Окрім Путіна на відкриття Світового конгресу фіно-угорських народів запрошені президенти Фінляндії, Угорщини, та Естонії

    Всесвітній конгрес фінно-угорських народі пройде влітку 2021 року

    Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив, що російського лідера Путіна чекають в країні для участі у Всесвітньому конгресі фіно-угорських народів. Про це він сказав в інтерв'ю російській газеті Коммерсантъ.

    «Ми дійсно запросили ряд глав держав, але відповіді від російського президента на офіційне запрошення не отримали. Запрошення залишається в силі для всіх, за час карантину його не відкликали», – сказав Рейнсалу.

    Міністр також зазначив, що вважає можливою і свою зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

    «Я завжди відкритий для зустрічі з моїм російським колегою, особливо зараз, коли Естонія входить в Радбез ООН в якості непостійного члена. Якщо така потреба є, Естонія завжди готова до діалогу», –  сказав естонський міністр.

    «На різних міжнародних заходах ми віталися один з одним, але двосторонньої зустрічі не було. Така ж ситуація протягом багатьох років і у інших моїх балтійських колег», –  додав Рейнсалу.

    До слова, VIII Світовий конгрес фіно-угорських народів, який повинен був пройти з 17 по 19 червня в Тарту, через коронавірус перенесений на літо 2021 року.

    На відкриття Світового конгресу запрошені президенти Фінляндії, Угорщини, Росії та Естонії.

    міністр ООН Путін Естонія Радбез ООН коронавірус
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