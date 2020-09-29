Макрон закликав до діалогу з Росією



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Ми не можемо діяти так, ніби Європа – острів далеко від Росії, - Макрон

Європа має працювати з Росією для мирного співіснування на континенті, - президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає, що Європа має працювати з Росією для мирного співіснування на континенті. Про це він заявив під час візиту до Литви 28 вересня.

«Я говорю це на землі, яка пережила найгірше, яка зазнала пригнічення, зазнала смертей. Але ми не можемо діяти так, ніби Європа – острів далеко від Росії», – додав Макрон.

Він також зауважив, що президент Росії Володимир Путін підтримує його ініціативу про посередництво ОБСЄ у вирішенні політичної кризи у Білорусі.

До відома, Макрон і раніше неодноразово намагався зменшити напруження між Заходом та Росією. Деякі країни ЄС не підтримали його позицію, наголошуючи, що Росія не зробила достатньо для покращення стосунків.

Відносини між країнами Заходу та Росією суттєво погіршилися після анексії нею Криму та підтримці бойовиків на Донбасі України. Ускладнилися вони і після отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії, у причетності до якого підозрюють Кремль та російські спецслужби.

Останній випадок з вірогідним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального призвів до обговорення можливості запровадження нових санкцій проти Росії.

Також нагадаємо, що Макрон запропонував Лукашенку добровільно покинути пост президента.

На що Лукашенко порадив «незрілому» Макрону зайнятися Францією.