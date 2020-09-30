Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію
Джо Байден наголосив, що раніше ясно давав зрозуміти Путіну, що США «від нього нічого не терпітимуть»
Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден звинуватив чинного американського лідера Дональда Трампа в спробах уникнути критики Росії.
«Під час правління цього президента ми стали слабшими, немічнішими, біднішими, більш роз'єднаними, більш жорстокими», – сказав Байден на перших теледебатах з чинним главою Білого дому, які проходили в університеті Case Western Reserve в Клівленді (штат Огайо).
«Що стосується того, що ми стали слабкішими. Факт в тому, що я стикався віч-на-віч з Путіним і ясно давав йому зрозуміти, що ми від нього нічого не терпітимемо», – стверджує кандидат від демократів, який раніше займав пост віцепрезидента США.
«Він (Трамп, - ред.) – щеня Путіна. Він все ще відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну про нагороди за голови американських солдатів», – додав Байден.
До слова, Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні.
Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.
Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів.
Супроводжують та підтримують чинного президента США його адвокат Рудольф Джуліані та боєць зі змішаних єдиноборств ММА Колбі Ковінгтон.
Раніше Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів.
До слова, Байден перед дебатами опублікував податкову декларацію за минулий рік.
Нагадаємо, за інформацією NYT, Трамп з 2001 по 2015 рік не платив прибутковий податок, вказуючи в деклараціях незмінно високі збитки.
Натомість президент США Дональд Трамп заперечує несплату податків, назвавши статтю The New York Times «абсолютним фейком».