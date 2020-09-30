Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію



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Дональд Трамп та Джо Байден під час перших теледебатів Фото: АР

Джо Байден наголосив, що раніше ясно давав зрозуміти Путіну, що США «від нього нічого не терпітимуть»

Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден звинуватив чинного американського лідера Дональда Трампа в спробах уникнути критики Росії.

«Під час правління цього президента ми стали слабшими, немічнішими, біднішими, більш роз'єднаними, більш жорстокими», – сказав Байден на перших теледебатах з чинним главою Білого дому, які проходили в університеті Case Western Reserve в Клівленді (штат Огайо).

«Що стосується того, що ми стали слабкішими. Факт в тому, що я стикався віч-на-віч з Путіним і ясно давав йому зрозуміти, що ми від нього нічого не терпітимемо», – стверджує кандидат від демократів, який раніше займав пост віцепрезидента США.

«Він (Трамп, - ред.) – щеня Путіна. Він все ще відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну про нагороди за голови американських солдатів», – додав Байден.

До слова, Трамп заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні.