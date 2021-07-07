Естонія видворить російського дипломата у відповідь на дії Москви

У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь

Естонія підготувала Росії дзеркальну відповідь. У зв'язку з висилкою з РФ естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте, країну покине російський дипломат. Про це повідомляє ERR.

«У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», – повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

Нагадаємо, ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі нібито отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Леммік підкреслила, що, за оцінкою естонського МЗС, затримання консула Федеральною службою безпеки у вівторок є провокацією проти дипломатичного представника Естонії, а представлені звинувачення безпідставні.

«Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність», – додала Леммік.

У МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула Марка Лятте у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади.