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    Естонія видворить російського дипломата у відповідь на дії Москви

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    Консула Марта Лятте Росія оголосила персоною нон-грата&nbsp; - Естонія видворить російського дипломата у відповідь на дії Москви
    Консула Марта Лятте Росія оголосила персоною нон-грата 
    Фото: ohtuleht.ee

    У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь

    Естонія підготувала Росії дзеркальну відповідь. У зв'язку з висилкою з РФ естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте, країну покине російський дипломат. Про це повідомляє ERR.

    «У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», – повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

    Нагадаємо, ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі нібито отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

    7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

    Леммік підкреслила, що, за оцінкою естонського МЗС, затримання консула Федеральною службою безпеки у вівторок є провокацією проти дипломатичного представника Естонії, а представлені звинувачення безпідставні.

    «Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність», – додала Леммік.

    У МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула Марка Лятте у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади.

    Теги: МЗС Росія дипломатія ФСБ Естонія дипломатичний конфлікт
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    Естонія видворить російського дипломата у відповідь на дії Москви