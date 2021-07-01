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    ВВС: сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна

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    Індійська&nbsp;вакцина Covishield використовується для вакцинації&nbsp;в Україні - ВВС: сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна
    Індійська вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні
    Фото: КМДА

    Низка країн Євросоюзу начебто схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників

    Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників, які прибувають у ЄС. Про це повідомляє ВВС з посиланням на свої джерела.

    Зазначається, що мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

    Джерела ЗМІ повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

    Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.

    Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

    1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

    Тим часом Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

    Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.

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    Теги: Австрія ЄС Німеччина Швейцарія Греція Естонія туризм Ісландія Іспанія українці Україна Словенія щеплення вакцинація
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    ВВС: сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна