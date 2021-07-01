ВВС: сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна

Індійська вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні

Низка країн Євросоюзу начебто схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників

Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників, які прибувають у ЄС. Про це повідомляє ВВС з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела ЗМІ повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.

Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Тим часом Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.