ВВС: сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна
Низка країн Євросоюзу начебто схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників
Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для мандрівників, які прибувають у ЄС. Про це повідомляє ВВС з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.
Джерела ЗМІ повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.
Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.
Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.
1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.
Тим часом Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.
Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.