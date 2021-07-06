ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі консула Естонії

У МЗС Естонії назвали безпідставним затримання Марка Лятте

Російська спецслужба оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі нібито отримати інформацію закритого характеру від росіянина. Про це повідомляє «Интерфакс».

Як повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, співробітники спецслужби затримали Лятте нібито на гарячому в Санкт-Петербурзі «при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру».

«Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права», – заявили в спецслужбі.

У МЗС Естонії назвали безпідставним затримання естонського консула Марка Лятте у Санкт-Петербурзі і засудили цей крок російської влади.

Аарі Леммік, керівник департаменту зв’язків з громадськістю естонського МЗС, підтвердив затримання Марта Лzтте.

«Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті і був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу із засідання. Його звинуватили у привласненні конфіденційних матеріалів», – пояснив Леммік.

За його словами, це сфабриковане та необґрунтоване звинувачення.

«З точки зору Естонії, цей інцидент ілюструє той факт, що Росія обрала шлях конфронтації у спілкуванні, замість того щоб бути конструктивною і змінити цю негативну тенденцію у відносинах з Європейським Союзом . Це ще один приклад для нас, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами», – додав Леммік.

Міністерство закордонних справ засуджує затримання Лятте і називає його провокацією.

«Наша реакція полягає в тому, що ми засуджуємо дії Росії. Вони є незаконними, провокаційними та завдають шкоди державам-членам Європейського Союзу та Європейському Союзу в цілому. В інтересах Естонії – мати добрих сусідів і конструктивні відносини зі своїми сусідами», – сказав Леммік .

«Ми очікуємо, що Росія буде дотримуватися принципів міжнародного права у своїй поведінці», – додав він.



