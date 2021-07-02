Естонія відкрила кордони для вакцинованих українців. Що відомо

На сьогоднішній день сім країн ЄС пускають українців, вакцинованих індійським препаратом Covishield

В’їзд до країни з метою туризму дозволений для осіб без симптомів захворювання на Covid-19

Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

«Для подорожей українців відкрилася Естонія – в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС», – написав Кулеба.

Відповідно до інформації на карті МЗС, в’їзд до Естонії з метою туризму дозволений для осіб, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) без симптомів захворювання на Covid-19, та які пройшли повний курс вакцинації.

Вакцини, що офіційно використовуються в Україні, і наразі приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield,CoronaVac). Після останньої дози вакцини має пройти не більше року.

Нагадаємо, на сьогоднішній день сім країн ЄС пускають українців, вакцинованих індійським препаратом Covishield. Це-Австрія, Німеччина, Словаччина, Греція, Ірландія, Іспанія та Естонія.

Деякі країни, наприклад, Болгарія, вже відкриті для українців. Так буде до 31 Липня.

Для того, щоб потрапити в Болгарію, потрібен документ про повну вакцинацію від коронавірусу, яка закінчилася не раніше 14 днів тому. Також потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний тест на антигени, який провели за 48 годин до в'їзду в країну.

Подібні правила ввела Греція і Хорватія. При цьому, перша просить заповнення спеціальної форми оповіщення про місцезнаходження пасажира, а друга - документального підтвердження про оплату житла.

Кіпр також відкритий для українців. Він просить тільки негативний ПЛР-тест і ще один тест, який потрібно здати після прильоту. Також в країні потрібно зареєструвати на порталі CyprusFlightPass.

Ніяких обмежень не ввела Чорногорія, звідки ще можна потрапити в Сербію, Албанію і Північну Македонію.

Португальський острів Мадейра пускає туристів по біометричних паспортах без візи, але при наявності негативного ПЛР-тесту. Така ж ситуація і з Азорськими островами.

Крім цього, з 1 липня для українців відкрилися ще три країни - Іспанія, Нідерланди та Австрія.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.