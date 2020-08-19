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    Етнічна українка очолила міністерство фінансів Канади

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    Христя Фріланд &ndash; етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик - Етнічна українка очолила міністерство фінансів Канади
    Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик

    Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок

    Новим міністром фінансів Канади стала Христя Фріланд, яка у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем’єра.

    Як повідомляє «Укрінформ», церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.

    Обов’язки Фріланд, пов’язані з налагодженням відносин між центральним урядом та владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

    Усі інші міністри зберегли свої посади у чинному уряді.

    Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо на необхідні кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи.

    Через масштабні заходи із підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів.

    Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

    Нагадаємо, восени минулого року колишня очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, була призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.

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