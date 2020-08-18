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    Політика

    Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони

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    <p>Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України</p> - Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони

    Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України

    РНБО є координаційним органом при президентові України з питань національної безпеки та оборони країни

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 324/2020 глава держави підписав 17 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Згідно з документом, до складу РНБО увійшли:

    • голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк,
    • новий глава Нацбанку Кирило Шевченко,
    • віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
    • віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

    Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем'єр-міністр Вадим Пристайко і колишній глава НБУ Яків Смолій.

    До слова, 17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова.

    РНБО кадрові зміни політика Володимир Зеленський Валерій Кондратюк президент Яків Смолій Кирило Шевченко Вадим Пристайко
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