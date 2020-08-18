Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони
Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України
РНБО є координаційним органом при президентові України з питань національної безпеки та оборони країни
Президент Володимир Зеленський вніс зміни в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 324/2020 глава держави підписав 17 серпня.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, до складу РНБО увійшли:
- голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк,
- новий глава Нацбанку Кирило Шевченко,
- віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
- віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем'єр-міністр Вадим Пристайко і колишній глава НБУ Яків Смолій.
До слова, 17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова.