Зеленський звільнив радника, який відповідав за україно-американські відносини



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Ігор Новіков написав написав заяву про відставку 5 серпня

Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником в липні минулого року

Президент України Володимир Зеленський звільнив свого позаштатного радника Ігоря Новікова, який на початку місяця написав заяву про звільнення.

Відповідний указ 17 серпня оприлюднений на сайті Офісу президента.

«Звільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)», – йдеться в указі №326 / 2020.

Як відомо, на початку серпня 2020 року Новіков, який відповідав за україно-американські відносини, написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Зазначимо, що Зеленський призначив Ігоря Новікова своїм позаштатним радником у липні 2019 року. До цього Новіков очолював SingularityU Kyiv - офіційне представництво американського Університету сингулярності в Україні. Його називають провідним доповідачем і футурологом України, який спеціалізується на перетині поведінкової науки, економіки та розповіді. Також він був співорганізатором iForum.

Також Новіков відповідав в команді президента за україно-американські відносини і допомагав готувати перший візит Зеленського до США.

Ігор Новіков - випускник програми SU Executive Program 2016. Протягом двох років лекції і семінари Ігоря залучили аудиторію понад 100 000 чоловік, і він вважається провідним доповідачем і футурологом України. Основна сфера досліджень - перетин поведінкової науки, економіки та розповідання, що лежить в основі його концепції Gamified Transfer of Learning і Dynamic Motivation.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича. Як повідомили в Офісі президента, Олег Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності.