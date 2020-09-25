Facebook видалив три мережі акаунтів з РФ, що поширювала фейки на Україну



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Компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Про це повідомляється на сайті Facebook.

За даними компанії, всього було видалено 214 акаунтів, 35 сторінок, 18 груп у соціальній мережі Facebook і 34 акаунта в Instagram.

Матеріали в даних облікових записів публікувалися російською, українською, англійською та арабською мовами, зазначено в повідомленні.

Зазначається, що діяльність мереж була спрямована в основному на Сирію та Україну, частково на Туреччину, Японію, Вірменію, Грузію, Білорусь, Молдову, США і Великобританію.

До слова, небезпечна вразливість дозволила шпигувати за користувачами Instagram.