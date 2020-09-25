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    Facebook видалив три мережі акаунтів з РФ, що поширювала фейки на Україну

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    <p>Facebook відстежує підозрілу активність користувачів</p> - Facebook видалив три мережі акаунтів з РФ, що поширювала фейки на Україну

    Facebook відстежує підозрілу активність користувачів

    Сторінки порушили політику «стосовно іноземного або урядового втручання»

    Компанія Facebook видалила в своїх соціальних мережах три мережі акаунтів з Росії, пов'язаних з фейками. Про це повідомляється на сайті Facebook.

    За даними компанії, всього було видалено 214 акаунтів, 35 сторінок, 18 груп у соціальній мережі Facebook і 34 акаунта в Instagram.

    Зазначається, що діяльність мереж була спрямована в основному на Сирію та Україну, частково на Туреччину, Японію, Вірменію, Грузію, Білорусь, Молдову, США і Великобританію.

    До слова, небезпечна вразливість дозволила шпигувати за користувачами Instagram.

    Білорусь США Facebook Instagram
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