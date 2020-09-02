Twitter і Facebook заблокували проросійські акаунти



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Twitter і Facebook заблокували деякі акаунти, пов'язані з РФ

Дії Facebook-сторінок були спрямовані на Велику Британію, США, Алжир і Єгипет

Соціальні мережі Facebook і Twitter видалили або заблокували через «скоординовані неавторизовані дії» низку облікових записів, пов'язаних з російськими структурами. Про це повідомляється в прес-релізах соціальних мереж, оприлюднених напередодні.

Так, за даними Facebook, із соцмережі були видалені 13 акаунтів і дві сторінки, пов'язані з російським Агентством інтернет-досліджень. Дії цих сторінок були спрямовані, за твердженням соцмережі, на Велику Британію, США, Алжир і Єгипет.

«Ми почали це розслідування, ґрунтуючись на інформації від ФБР. Наше внутрішнє розслідування виявило повний обсяг мережі у Facebook», - йдеться в прес-релізі.

Twitter, в свою чергу, повідомляє про те, що в цій соцмережі були заблоковані п'ять облікових записів.

«За маніпуляції на платформі ми призупинили дію п'яти акаунтів, які ми можемо достовірно співвіднести з російськими державними суб'єктами», - йдеться в заяві.

До слова, раніше соціальна мережа Facebook видалила пост президента США Дональда Трампа, в якому він говорив, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

Крім того, Twitter тимчасово відключив можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Керівництво соцмережі визнало неправдивою інформацію про те, що у більшості дітей є імунітет до коронавірусу нового типу Covid-19.

Згодом у Трампа звинуватили Twitter і Facebook в упередженості.

До слова, у липні Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

У травні вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк.