Instagram звинувачують у стеженні: проти Facebook подали позов



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Facebook зазначали, що Instagram не отримує доступ до камер iPhone

Додаток використовує камеру навмисно і з метою збору «комерційних і цінних даних, - вважає користувач

На компанію Facebook подали до суду, звинувачуючи соцмережу Instagram, яка належить їй, у стеженні за користувачами за допомогою камер їхніх пристроїв. Про це пише The Straits Times.

Судовий процес виник після повідомлень ЗМІ про те, що додаток Instagram нібито отримував доступ до камер iPhone, навіть коли вони не були увімкнені.

У скарзі, поданій до федерального суду Сан-Франциско, користувач Instagram з Нью-Джерсі Бріттані Кондіті стверджує, що додаток використовує камеру навмисно і з метою збору «комерційних і цінних даних про своїх користувачів, до яких він не зміг би отримати легального доступу».

Facebook раніше пояснювала, що повідомленнями про те, що Instagram отримує доступ до камер iPhone є помилкою, яку вона вже виправила. Коментувати вказаний позов компанія відмовилася.

Нагадаємо, що проти Facebook подали позов із звинуваченнями проти Instagram в незаконному зборі інформації про понад 100 мільйонів користувачів.