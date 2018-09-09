Facebook заблокував акаунт німецького політика через фото Захарченка



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Facebook аргументував блокування тим, що депутат оприлюднив фотографію терористичної організації

Глава фракції партії «Ліві» в парламенті німецького Квакенбрюка Андреас Маурер заявив, що Facebook заблокував на добу його акаунт через публікацію спільної фотографії з екс-ванажком «ДНР» Олександром Захарченком.

Про це він у суботу розповів «Риа Новости».

«Мене заблокували на 24 години через те, що я виставив фотографію, зроблену в Донецьку, на якій Олександр Захарченко нагородив мене орденом Дружби. Facebook аргументував це тим, що це нібито фотографія терористичної організації», - зазначив Маурер.

Політик підкреслив, що йому довелося написати лист до адміністрації Facebook із вимогою прояснити ситуацію, що склалася.

Він зазначив, що після розблокування акаунта всі його фотографії, на яких він знятий разом із представниками «ДНР», були «відкладені».

«Наскільки це довго буде діяти, я не знаю», - сказав німецький політик.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.

7 серпня у «ДНР» призначили Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов’язків ватажка «республіки.