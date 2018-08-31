Російські ЗМІ стверджують: ватажок донецьких бойовиків Захарченко смертельно поранений



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В окупованому Донецьку в кафе прогримів потужний вибух

Під час вибуху в кафе «Сепар» в окупованому Донецьку смертельне поранення отримав ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко, повідомляє Life з посиланням на джерела з місця подій.

РІА Новини уточнює, що заклад знаходиться на вулиці Пушкіна, в декількох сотнях метрів від так званої резиденції Захарченка.

Кореспондент підконтрольного терористам Донецького агентства новин повідомляє, що в кафе прогримів потужний вибух, на місце прибули машини екстрених служб. За його даними, постраждала одна людина, її госпіталізували. Джерело в так званих силових структурах «ДНР» повідомило «Інтерфаксу», що одна людина загинула, щонайменше троє постраждали.