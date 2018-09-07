Пушиліна обрали новим ватажком «ДНР»



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Деніс Пушилін

Пушилін буде виконувати обов'язки ватажка «ДНР» до проведення «виборів», які проросійські бойовики призначили на 11 листопада

У самоназваній Донецькій народній республіці призначили Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов’язків ватажка «республіки». Він є представником так званої ДНР у контактній групі в Мінську та одночасно головою так званої Народної ради ДНР.

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

Пушилін буде виконувати обов'язки ватажка «ДНР» до проведення «виборів», які проросійські бойовики призначили на 11 листопада

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.