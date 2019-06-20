Федеральна резервна система США може почати зменшувати ключову ставку



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В 2017-18 роках ключова ставка в США збільшилася на 1,75%

Комітет по відкритих ринках Федеральної резервної системи (ФРС) США зберіг ключову ставку на рівні 2,25-2,5%. Показово, що ставка поки що не підвищувалася протягом цього року.

В той же час в 2018 році вона виросла на 1%, а в 2017 році на 0,75%, пише російське видання «Коммерсантъ».

ФРС США відзначила позитивну динаміку на американському ринку праці. При цьому даній установі не подобається помірний ріст економіки, внаслідок якого інфляція так і не досягла запланованої позначки в 2%. Проте в своїй заяві ФРС пообіцяла прийняти необхідні кроки для підтримки розширення ділової активності у випадку потреби.

До цього відповідний орган обіцяв проявляти терпіння щодо того, які кроки треба буде приймати для сприяння економічному розвитку США. Дональд Трамп неодноразово закликав ФРС почати знижувати ключову ставку для більш активного стимулювання економічного зростання в країні.

7 із 17 членів Комітету по відкритим ринкам ФРС прогнозують, що до кінця 2019 року ключова ставка може бути зменшена не менше двох разів.