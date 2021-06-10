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    Ватні війни. Стерненко висміяв, як Портнов зрадив Шарія (відео)

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    Шарій звинуватив Портнова у переслідуванні його партії - Ватні війни. Стерненко висміяв, як Портнов зрадив Шарія (відео)
    Шарій звинуватив Портнова у переслідуванні його партії
    Фото з відкритих джерел

    Раніше Шарій дуже поважав свого «друга Портнова», але тепер він каже, що той – нікудишній юрист

    Підозрюваний у державній зраді в Україні блогер Анатолій Шарій записав серію відеороликів про ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, заявляючи, що він стоїть за нібито переслідуванням «Партії Шарія» з боку влади й Офісу президента. Активіст Сергій Стерненко записав коротке відео, у якому розповів про суть війни між Портновим та Шарієм.

    «Толя довіряв Портному й думав, що він організує для нього безпечне прибуття в Україну, проте щось пішло не так, – розповів Стерненко.

    Також активіст нагадав, що раніше Шарій дуже поважав свого друга Портнова, але тепер він каже, що той ще й нікудишній юрист.

    «Шарій пообіцяв нам розповісти, як Портнов хотів стати генпрокурором. Деяку роботу для того, щоби фанат Януковича Портнов став генпрокурором, сам Толя Шарій і робив. Він, наприклад, поширював відповідну петицію у себе в Telegram й обурювався, що якось мало людей її підписує», – розповів Стерненко.

    Нагадаємо, Печерський суд 2 червня наклав арешт на майно і банківські рахунки Шарія. Литва анулювала всі документи блогера та визнала його персоною нон ґрата.

    Ще 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

    Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

    Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.

    Цікаво, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича Валерія Лутковська стала адвокаткою партії Анатолія Шарія.

    Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

    Теги: СБУ Валерія Лутковська арешт документи Анатолій Шарій Сергій Стерненко
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    Ватні війни. Стерненко висміяв, як Портнов зрадив Шарія (відео)