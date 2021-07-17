Пропагандистка Медведчука на шоу Лукашенка: що відомо про Діану Панченко

У 2020 році Панченко зайняла сьоме місце серед найвпливовіших жінок України за версією читачів журналу «Фокус»

Українська учасниця «Словʼянсього базару» каже, що приїхала не до білоруського диктатора

Попри відмову богітьох вітчизняних виконавців від участі у музичному білоруському фестивалі «Словʼянський базар» в гості до Олександра Лукашенка їде українська делегація під керівництвом Владислава Багінського, в складі якої – телеведуча Діана Панченко. Деякі подробиці з життя опубліковані білоруською редакцією «Радіо Свобода».

Юристка, видавчиня, редакторка

Панченко має дві вищих освіти, одну за спеціальністю «Видавнича справа і редагування», іншу – «Право».

Працювала у виданні «Газета по-українськи», згодом – на муніципальному телеканалі «Київ». Найбільше вона відома за діяльністю на телеканалі проросійського олігарха Віктора Медведчука NewsOne.

Нагадаємо, телеканал припинив мовлення 2 лютого за рішенням Ради національної безпеки та оборони України. Пізніше проти Віктора Медведчука відкрили кримінальну справу за статтею «Державна зрада».

На захисті Медведчука

Після закриття цього каналу Панченко перейшла на інший канал – «Перший незалежний», що так само належить оточенню Віктора Медведчука.

Протягом своєї телевізійної кар’єри на телеканалі NewsOne вона опинилися в центрі кількох скандалів.

У липні 2019 року вона вигнала з етеру народного депутата першого скликання Валерія Івасюка.

Валерій Івасюк, колишній заступник міністра охорони здоров’я, Київ, 9 липня 2013 року

Той заявив, що NewsOne рекламує політичну партію «Опозиційна платформа – За життя», діяльність телеканалу спрямована на повернення політиків з цієї партії до влади. Панченко наказала режисеру вимкнути мікрофон Івасюка.

Відмовлялася говорить українською

У вересні 2020 року така сама ситуація трапилася з колишнім народним депутатом-«свободівцем» Юрієм Бубликом. Бублик сказав, що Святослав Вакарчук є патріотом на відміну від Медведчука. Коли Панченко з цим не погодилася, той заявив, що «її ротом говорить Медведчук». Панченко відповіла «Йдіть вже, пане Бублик. Ви нікому не цікаві. Одна дірка і більше нічого».

У листопаді 2018 року у етері каналу NewsOne вона назвала «фріком» українську письменниця Ларису Ніцой, яка попросила Панченко модерувати в етері українською. Після відмови Ніцой пішла з телестудії.

«Людина року» і «Журналіст року»

У 2019 році Панченко стала лавреатом національного конкурсу «Людина року» у номінації «Журналіст року». Своє життєве кредо сформулювала таким чином: «Усе буде правильно – так побудований світ».

І ще визнала, що її головна мрія – вести етер з українського Донецьку.

У 2020 році зайняла сьоме місце серед найвпливовіших жінок України за версією читачів журналу «Фокус».

Друзі Панченко

На Фейсбуці серед друзів Панченко є проросійський блогер Анатолій Шарій, народні депутати від ОПЗЖ Юрій Павленко та Наталія Королевська, а також ексголова КМДА Олександр Попов, обвинувачений у справі про розгін Євромайдану.

Серед друзів також Максим Равреба, ексжурналіст телеканалу «Інтер», що після Революції Гідності переховувався в ОРДО, а наразі перебуває на території Білорусі та пише для російського вебсайту ukraina.ru.

«Ми приїхали не до Лукашенка»

Раніше вітебський фестиваль транслював український суспільний мовник. Цьогоріч ексклюзивні права отримав телеканал Віктора Медведчука «Перший незалежний», на якому працює Діана Панченко.

У анонсі відкриття фестивалю Панченко підкреслила, що не має права висловлювати свої думки щодо ситуації в Білорусі, адже вона є громадянкою України, а в Білорусі не живе.

«Якшо у наших політиків з дипломатією наразі не все добре, то ми маємо самі робити все, аби налагодити зв’язки між країнами», – стверджує Панченко.

Панченко критиковали за рішення взяти участь в білоруському фестивалі. У відповідь вона заявила: «Я запевняю усіх моїх опонентів, що ми приїхали не до Лукашенка, не до когось ще. Ми приїхали до людей».

За її словами, у концерті візьмуть участь українські виконавці.

Реакція в Україні

В Україні коментатори різко засудили намір Діани Панченко вести «Слов'янський базар» у Білорусі, де грубо порушуються права людини.

«Панченко поїде розважати Лукашенка, який кинув в тюрми десятки журналістів (справжніх !!), розгромив всі вільні ЗМІ в Білорусі і всі незалежні ГО.

Поїде легатімізіровать незаконно обраного «президента» Білорусі і все, що його влада творить в цій країні», – написала у фейсбуці шеф-редакторка видання «Детектор Медіа», медіаекспертка, викладачка Могилянської школи журналістики Наталія Лігачова.

«Після такого можна і не повертатися. Тепер на ній відповідальність за жертв схибленого диктатора», – написав журналіст та телеведучий Тарас Березовець.

Нагадаємо,що на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Увечері 26 лютого у супутниковому та онлайн-етері телеканалу «Перший незалежний», купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі. Новий канал представили ведучі та співзасновники В’ячеслав Піховшек, Діана Панченко, Ростислав Сухачов, Надія Сасс та інші. Незабаром цей канал також припинив мовлення в етері.