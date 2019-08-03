Фейкове звільнення: заяву Богдана поширив його підлеглий



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Фото-інтригу розіслав кільком журналістам заступник Андрія Богдана Кирило Тимошенко

Андрій Богдан залишається керувати Офісом президента, а новина про заяву з проханням звільнення за власним бажанням виявилася фейком. Його поширили чимало українських ЗМІ.

Як стало відомо ТСН із власних джерел, фото-інтригу розіслав кільком журналістам заступник Андрія Богдана Кирило Тимошенко – без пояснень чи уточнень. Журналісти, які першими отримали і опублікували фотографії заяви від високопоставленого чиновника, коментувати це тепер відмовляються.

«Власне, головне питання, навіщо це. Це очевидно. Треба зрозуміти, це якийсь невдалий жарт чи спланована спецоперація. Ми не знаємо, навіщо це зробили, і я не знаю жодної людини, яка розуміє, навіщо це зробили», - зізнається головний редактор The Babel Катерина Коберник.

Кирило Тимошенко коментувати історію появи фотографії у ЗМІ відмовляється.

«Не знаю, запитуйте у Богдана», - відповідає він. Богдан віджартовується, що за крісло ніхто не тримається.

Практика писати у день прийому на роботу заяву на звільнення без дати існувала в компанії «95 квартал», якою раніше керував Володимир Зеленський. Про це раніше розповідав перший помічник президента Сергій Шефір. Щоправда, у випадку з офісом президента такі заяви не мають жодного сенсу – глава держави і так може звільнити співробітників своїм указом у будь-який момент.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилась заява Андрія Богдана на звільнення. Вона виглядала трохи дивною, тому що датою звільнення вказувалось «з моменту бажання».

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