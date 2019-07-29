Віцепрезидент Богдан. Хто насправді керує країною?

Глава Офісу президента Андрій Богдан Малюнок з сайту Finstamp

Президентська булава, яку так мріяв отримати Володимир Зеленський, поступово переходить до рук голови його Офісу

Дочекавшись надуспішних для себе результатів парламентських виборів, у команді президента взялися за захоплення влади у столиці. Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації. При цьому коли говоримо Зеленський, вже автоматично маємо на увазі голову Офісу президента Андрія Богдана, за підписом якого відповідне звернення і потрапило в Кабмін.

Ставка Зеленського на досить цинічного Богдана зрозуміла – той вже бував у владі, особисто знайомий з багатьма гравцями, тому є «поводирем» президента-неофіта у каламутних водах української політики. Богдан своєрідно вибудовує комунікацію з іншими державними органами та конкретними персоналіями. А глава держави настільки довіряє своєму альтер-его, що призначив його попри негативні сигнали з боку Заходу (адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані прямо заявляв, що Зеленського оточують вороги американського президента) та навіть всупереч тому, що Богдан потрапляє під закон про люстрацію. Комбінацію з перейменуванням Адміністрації президента в Офіс, зокрема, провернули, аби вивести президентського консільєрі з-під люстраційного меча.

Богдан вважає себе одним з головних творців перемоги Зе. Він дійсно вмовляв коміка в’язатися у затію з президентством ще коли її ніхто не сприймав всерйоз, а прізвище Зеленського включалось в соцопитування «по приколу», щоб відтінити персону іншого артиста, що приглядався до політики, – Святослава Вакарчука.

Андрій Богдан народився в 1976 році. Закінчив Львівський університет ім. Франка, де здобув фах економіста, спеціаліста з фінансів та юриста. На позачергових виборах 2007 року йшов в Верховну Раду за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», проте депутатом не став, але потрапив до міністерства юстиції, де став заступником Миколи Онищука. Паралельно був помічником народного депутата від БЮТ Андрія Портнова, який згодом працював в Адміністрації Януковича, а після подій 2014 року перебував за межами України. Після зміни президента в березні 2010-го Богдан пішов з Мін’юсту, але лишився в структурі уряду. Тодішній прем’єр Микола Азаров призначив Богдана заступником міністра Кабінету міністрів – Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му був перепризначений уповноваженим і звільнений в 2014-му. Саме через цей період роботи в уряді Богдан потрапляє під люстрацію. Потім Богдан став радником Ігоря Коломойського, якого було призначено губернатором Дніпропетровської області, а після відставки Коломойського – його адвокатом. На дострокових парламентських виборах Богдан потрапив до списку Блоку Петра Порошенка під 74-м номером. На початку 2016 року до нього дійшла черга, але у Порошенка так не хотіли бачити юриста Коломойського в парламенті, що протиснули закон «про партійну диктатуру», який дозволив партіям чистити свої списки вже після виборів. Тож депутатський мандат Богдан так і не отримав.

Аж надто безцеремонна поведінка Богдана, який відверто хизується впливом на президента, дуже часто проявляється на публічних заходах за участю Зеленського. Так, у ніч парламентських виборів у штабі «Слуги народу» Богдан виконував роль прес-секретаря Зеленського. Президент під’їхав «штовхнути» переможну промову, а Богдан вказував журналістам, скільки питань їм можна поставити. На виїздах у регіони Богдан також не соромиться перебивати свого патрона, на нарадах самостійно роздає вказівки.

Богдан затикає рота Зеленському на нараді в Закарпатті

Наприклад, під час розбору польотів на Закарпатській митниці, Богдан звернувся до в.о. керівника Державної фіскальної служби Олександра Власова: «Є перелік «листів щастя», які є в інтернеті (мова про звернення правоохоронних органів, якими вони вимагають від ДФС повного фізичного огляду вантажів, блокуючи тим самим проходження митного кордону – «Главком»). Вони присилались і через якийсь час відкликались. Можна пофамільно – за останній рік хто присилав, хто відкликав? І не треба нам, а одним листом направити до ДБР».

«Нам теж», – подав голос Зеленський. Богдан просто махнув на нього рукою: «Нам не треба».

«Мені треба», – вже не так невпевнено продовжував наполягати президент, але голова його Офісу вже продовжував розмову з Власовим.

Голова президентського Офісу також може собі дозволити вимагати від генпрокурора Юрія Луценка накласти арешт на майно Петра Порошенка або роздавати доручення СБУ щодо розслідування «сміттєвої блокади» Львова.

Столичний мер Віталій Кличко, наприклад, скаржиться, що Богдан дзвонив до нього з вимогами координувати свої дії із людьми, які взагалі поки що не мають жодних повноважень і державних посад. Глава Офісу президента захотів, що обраний столичний мер узгоджував свої рішенні з його другом, забудовником Андрієм Вавришем чи директором «1+1» Олександром Ткаченком. Кличко був неприємно здивований тим, що голови столичних райадміністрацій були звільнені без консультацій з ним, хоча раніше Богдан обіцяв такі консультації проводити.

Іноді доходить до конкретних підніжок президенту. Богдан не приховує, що дружить з колишнім заступником голови Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим. В історії з наміром люструвати всіх, хто займав посади чи був депутатом в часи президентства Порошенка, багато хто звернув увагу на те, що Зеленський повторив ініціативу Портнова, яку той за тиждень до того поширив у соцмережах і навіть прикріпив вже готовий законопроект. Навряд чи Зеленський уважно стежить за «телеграм»-каналом Портнова, а от Богдан цілком міг вкласти в президентську голову ідею свого одіозного друга.

«Ти хто такий?»

Причому, по суті, будь-хто може поставити Богдану просте та не дуже ввічливе питання: «А ти хто такий?». І буде цілком правий. Така структура, як Офіс президента не передбачена не тільки в законі про люстрацію, а й в законодавстві загалом. Є тільки затверджене указом президента положення про Офіс, підписане самим же Богданом. У будь-якому разі виглядає дивно, коли голова президентського апарату влаштовує публічні прочухани чиновникам та щось від них вимагає.

Проте є формальні, а є неформальні впливи, і Богдан, якого Зеленський по-приятельськи називає Андрюхою, використовує останні на повну котушку.

Богдан може собі дозволити потролити навіть президента

Така манера ведення справ дуже кидається в очі, особливо якщо порівнювати стиль Богдана з головами Адміністрації попереднього президента. Уявити, що Борис Ложкін чи Ігор Райнін прилюдно перебивають та затикають рота Порошенку, було неможливо.

Незадоволені такою активністю Богдана, якого досі пов’язують з Ігорем Коломойським, не тільки на Заході, а й у президентській команді. Особливо все це давніх друзів Зеленського по «Кварталу». Перший помічник президента Сергій Шефір в інтерв’ю Lb не став приховувати, що Богдан вважається складною людиною, яку дехто вважає трошки хамовитою: «У нас з ним в цілому нормальні відносини, хоча трапляються і сутички. Він любить перебивати в розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль – тисне, наполягає на своєму».

Проблеми створює і публічна риторика емоційного Богдана. Так у «Слузі народу» вже змушені були пояснювати його пропозицію зробити російську мову офіційною в Донецьку та Луганську. Тоді це назвали «особистою думкою» глави Адміністрації. Своєрідний стиль роботи глави Офісу вже призвів і до першого серйозного конфлікту у президентській команді: напружені стосунки Богдана з головою СБУ Іваном Бакановим не є секретом. І хоча до бійок не доходило, як поспішили написати обізнані у соцмережах, але бажання Богдана нав'язати Баканову певних заступників, виклало жорстку реакцію керівника спецслужби.

До пори, до часу?

В компанії Богдана Зеленський також відвідав Одесу останніми вихідними і засвітив спільні фото на пляжі, в той час як дружина президента відпочивала окремо. Нерозлучна парочка була помічена й на футбольному матчі за Суперкубок між «Динамо» й «Шахтарем».

Голова Офісу президента не залишає його на самоті навіть на пляжі

Поки таку гіперопіку Богдана над Зеленським можна пояснити входженням нового президента у курс справ і з'ясовуванням: як же воно все працює? Саме так пояснює Зеленський присутність поруч з ним такої неоднозначної постаті західним партнерам. Але, коли робота устаканиться і запрацює лояльна Рада, президент може зважитись на перестановки. За даними джерел «Главкома», Богдана «акуратно» можуть спровадити «на підвищення» до уряду. Аби позбавити главу держави токсичного приятеля.

Андрій Богдан та Володимир Зеленський були помічені разом на футбольному матчі за Суперкубок України між «Динамо» та «Шахтарем»

В історії України голови Адміністрації президента йшли з посади по-різному. Політтехнолог Андрій Золотарьов нагадує жарт, популярний понад 20 років тому: «Леонід Кучма працював в адміністрації Дмитра Табачника». Вплив останнього на прийняття рішень, кадрову політику важко було переоцінити у середині 90-х. «Але настав час і Табачнику вказали на двері і того впливу, який був в перші два роки президентства Кучми, в нього вже ніколи не було, – розповідає про завершення тієї історії Золотарьов. – Тому це тільки питання часу, коли Богдан перейде межу або стане жертвою внутрішньокомандної боротьби. І ми бачимо, що фактор Богдана зараз збалансований наявністю першого помічника Шефіра. Думаю, він більше означає для Зеленського у плані особистої довіри».





Нерозлучність Зеленського та спритного адвоката Богдана, які всюди з’являються разом, вже спровокувало хвилю інтернет-мемів та ревнощі інших членів президентської команди.

Політолог Вадим Карасьов згадує іншого керівника Адміністрації – Віктора Балогу: «Він був фактично віцепрезидентом при Ющенку і грав важливу роль у збереженні президентського поста, боротьбі з Тимошенко. Богдан може бути сильним головою адміністрації при недосвідченому президенті, але багато залежатиме від того, чи вибудує президент власну команду. Якщо так, то зможе обійтись без послуг такого ефективного менеджера, який проводить Зеленського по лабіринтах української політики. Якщо ж він буде робити ставку лише на «95 квартал», тоді Богдану нічого не загрожуватиме. От ви впевнені, що той же Шефір готовий функціонально замінити Богдана? Може, Баканов, коли обросте силовими зв’язками, зможе претендувати на це місце», - робить прогноз експерт.

Якщо вже згадувати часи президентства Ющенка, то варто згадати і те, що перший гучний скандал у «помаранчевій» команді влаштував саме перший голова його Секретаріату Олександр Зінченко. Він звинуватив найближче оточення президента (в тому числі, тодішнього секретаря РНБО Петра Порошенка) в корупції та інформаційній блокаді голови держави. Але у випадку з Зеленським загроза такої інформаційної блокади може виходити якраз від голови президентського Офісу. І задача оточення Зеленського якраз в тому, аби не допустити узурпації Богданом доступу до президентських вух та тіла. І саме за них зараз розгорнулась справжня боротьба.

Павло Вуєць, «Главком»