Богдан написав заяву про звільнення – ЗМІ



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Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня

Сам Андрій Богдан наразі не коментував інформацію про своє звільнення

Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це 1 серпня повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Офісі президента.

Сам Богдан наразі не коментував інформацію про своє звільнення.

Видання «Страна» з посиланням на джерело повідомляє, що Богдан переходить на нову роботу – нібито він збирається очолити Вищу раду правосуддя - ключовий орган, який контролює судову систему.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.