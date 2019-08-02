Над ким сміється Андрій Богдан? Перші лінії розколу «ЗеКоманди»



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Глава Офісу президента Богдан намагається обставити Зеленського своїми кадрами та відтіснити від нього давню «кварталівську» команду

«Відставка» Богдана і інші пригоди «слуг»

Поки майбутні депутати-неофіти з партії «Слуга народу» проходять жорсткий тренінг у пафосному готелі в Трускавці, у «зеленій» команді вже намітились перші лінії розколу. Власне, тижневе навчання проводиться не тільки для того, аби підтягнути в економіці без п’яти хвилин парламентарів, більше, щоб зібрати фракцію в 250 з гаком осіб разом та оглянути весь цей мурашник. Після першого ознайомчого дня тренінг закрили для журналістів. Вони начебто не дають «слугам» сконцентруватися, і про те, що там відбувається, відомо лише через витоки від самих «учнів».

Мабуть, найяскравішим моментом з «секретної частини» семінару стала промова Микити Потураєва, який пройшов у Раду за списками президентської партії. Екстравагантний політолог, який раніше висував ідею перейменувати Росію в Московію, прямим текстом сказав майбутнім депутатам, що вони – ніхто. Спікер порадив молодим колегам чітко усвідомити своє місце і розуміли, що без бренду «Слуги народу» вони є суцільними нулями в політичному плані. Цікаво, що, по суті, з Потураєвим важко сперечатись, але ця жорстка промова явно не призначалася для сторонніх вух. Проте хтось з присутніх, кого, певно, обурила стилістика Потураєва, оперативно злив аудіозапис у ЗМІ. І це теж характеризує рівень монолітності «ЗеКоманди». Не кажучи вже про те, що окремі обранці від «Слуги народу», на кшталт скандального блогера Макса Бужанського, просто показово проігнорував тімбілдінг. Але це дрібниці на фоні ризиків, з якими зіштовхнеться президентська фракція та команда загалом.

20% недостойних. Хто вони?

У президента, безумовно, розуміють, що втримати таку строкату армію в єдиному кулаці буде важко. Це визнає і лідер партії Дмитро Разумков. Голова президентського Офісу Андрій Богдан навіть прогнозував, що у фракції може виявитись до 20% «недостойних». Але це вже ставить під загрозу ту саму монобільшість, яка мала б стати опорою для Зеленського.

На закриту зустріч новоспечених «слуг» з президентом голова СБУ Іван Баканов навіть приніс папочки з досьє на кожного з них. Це можна було сприйняти як цілком прозорий натяк, що буде з тими, хто піде проти політики партії. Поки ж навіть молоді «слуги» ідуть від відповідей, чи збираються вони вступати до лав партії, завдяки бренду якої вони виграли вибори. А той же одіозний Бужанський заявив, що є питання, за які він принципово не голосуватиме, навіть якщо будуть відповідні рішення фракції.

Ходять різні чутки, що з майбутніми депутатами від «зеленої» партії, багато з яких взялись просто незрозуміло звідки і мають скромні статки, вже працюють емісари від Віктора Медведчука та Рината Ахметова. Кум Путіна хоч і провів фракцію в парламент, проте її розміри явно не вартували витрачених на це ресурсів і сил, а колишній «король Донбасу» взагалі вперше за тривалий час залишився без власної фракції в парламенті. Тому обидва зацікавлені у посиленні своїх група впливу у новій Раді. Ігорю Коломойському ж і вигадувати особливо нічого не треба: йому приписують контроль приблизно над трьома десятками «слуг». Серед них як очевидні на кшталт працівників його медіахолдингу, так і «камуфльовані». Кількості «штиків» олігарха цілком може вистачити, аби в якийсь момент заблокувати невигідне йому рішення та просто нагадати про себе президенту Зеленському. Окремим фактором в майбутньому парламенті може стати і давній соратник Коломойського Ігор Палиця, який як старий політик йшов до парламенту не у лавах «зеленої партії», а самовисуванцем.

«Х** його знає»

Один з працівників «1+1», який виборов депутатський мандат, ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський вже оголосив про створення всередині майбутньої фракції окремої групи. І це, зауважимо, ще до того, як парламент запрацював. Зараз ця група вже налічує п’ять осіб. Необхідність створення об’єднання під абстрактною робочою назвою «Справедливість» можна було б пояснити тим, що будь-яка фракція такого масштабу розбивається на певні фрагменти задля спрощення управління. Але питання, наскільки такі дії узгоджені з партійним керівництвом. «Це неофіційна неформальна група всередині майбутньої фракції, націлена на контроль і встановлення запобіжників. Президент на закритій зустрічі сказав: хто націлений красти чи сідати на чиюсь зарплату - краще підіть самі. Ось ця група буде внутрішнім і зовнішнім запобіжником», – дещо туманно пояснює «Главкому» ініціативу один із членів групи.

Ведучий програми «Гроші» Олександр Дубінський вже оголосив про створення всередині майбутньої фракції окремої групи

Окрім такого натяку на фронду Дубінський, якого вважають улюбленим журналістом Коломойського, почав відверто тролити майбутнього соратника з фракції Давіда Арахамію, відомого в мережі під псевдонімом Девід Браун. Останній був під четвертим номером в списку «Слуги народу» та з недавніх пір очолює Національну інвестиційну раду, яка створена для залучення інвесторів в українську економіку. Так, в ефірі програми «Право на владу» Дубінський зчепився з Арахамією через те, що той захищав «Криворіжсталь» Лакшмі Міттала: на підприємство з обшуками нагрянула СБУ. А згодом Дубінський в не дуже парламентських виразах розкритикував можливе призначення Арахамія головою фракції. «Що стосується Арахамія, то х** й його знає, звідки він там узявся (серед претендентів – «Главком»). Це те ж саме, що в «Ашан» зайти і вибрати собі там лідера фракції», – провів не дуже коректні паралелі журналіст. Дубінський також вважає, що Арахамія не розбирається в багатьох речах, про які говорить і взагалі був «порохоботом» та вихвалював колишнього президента.

Але за такою логікою треба здіймати галас і щодо заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука, якого вважають одним з найімовірніших претендентів на посаду прем’єра. Гончарук, ще будучи головою аналітичного центру BRDO, в квітні дякував Порошенко за п’ять складних років роботи і взагалі неодноразово дуже компліментарно висловлювався на адресу членів уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. Також Гончарук до призначення в президентський Офіс був радником першого віцепрем’єра Степана Кубіва, який став депутатом від «Європейської солідарності» Порошенка.

Кличко розбрату

І Гончарук, і Арахамія з’явились в команді Зеленського вже після президентських виборів і фактично є чужими для його команди. За чутками, обох їх привів Андрій Богдан. Глава Офісу президента намагається обставити Зеленського своїми кадрами та відтіснити від нього давню «кварталівську» команду – зокрема, заступника Богдана Сергія Шефіра та очільника СБУ Івана Баканова. Конфлікт між Богданом та Бакановим через намагання всюдисущого голови Офісу президента втрутитись в кадрові призначення у спецслужбі навіть вирвався назовні, проте обидва фігуранти ніяк його не коментують, намагаючись демонструвати єдність нової влади.

Сам Богдан вчора ввечері переполошив ЗМІ та суспільство своєю нібито заявою про відставку «за власним бажанням». Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання», - ідеться в повному тексті дивної заяви, фото якої наводять журналісти.

Інформація могла видатись правдоподібною хоча б з огляду на те, що звільнення Богдана із посади голови Офісу президента, за даними ЗМІ, була умовою зустрічі президента США Дональда Трампа із Зеленським. Як писав «Главком», команда нового президента, схоже, готова йти на поступки Сполученим Штатам заради підтримки західних партнерів: відкривати ринок землі, активно боротися із топ-корупцією. Втім, зранку ситуація із «відставкою» очільника Офісу прояснилася: з’ясувалось, що Богдан… пожартував. Над ким? Список адресатів може бути довгим. Принаймні, привід для радості, хоча й дуже короткий, отримали не лише Кличко, Баканов чи Шефір. За даними «Главкома», серед нових депутатів від «Слуги народу» теж є такі, хто вважає Богдана токсичним персонажем, який лише шкодить Зеленському.

«Андрій Богдан не пішов у відставку. Це не просто качка. А дуже жирна качка», - роз’яснив нардеп 8-го скликання Мустафа Найєм у Telegram.

Поміж жартами Богдан активно створює ще одну «гарячу точку». Цього разу мова про столицю. Глава Офісу президента оголосив про наміри розділити посади міського голови та очільника Київської міськдержадміністрації. «Губернатором» столиці планується призначити людину, що фактично відбере повноваження у обраного мера Віталія Кличка, у якого ніяк не складаються відносини з новими господарями Печерських пагорбів. Така нахраписта тактика дзеркально повторює досвід адміністрації Януковича. «Донецькі» замість обраного киянами імпозантного Леоніда Черновецького всадили в крісло голови КМДА Олександра Попова, який фактично керував містом три роки. За інформацією «Главкома», в оточенні Зеленського вистачає противників такого плану. Вони вважають, що хвацькі ініціативи Богдана загрожують іміджевим ударом президентській силі серед киян, які, за всіх вад Черновецького, категорично не сприйняли насадженого їм Януковичем «гауляйтера».

Відмова від відкриття нової сесії парламенту вже в серпні, яке анонсувалось раніше, теж може свідчити про відсутність єдності між ключовими гравцями. Поки ми спостерігаємо точкові сигнали про певні «несправності» в «ЗеКоманді», на яку раптово звалилася вся повнота відповідальності за ситуацію в країні. До початку роботи нової Верховної Ради президент, який акумулював на собі багато різних надій, може розводити руками і казати, що йому не дозволяють провести рішучі зміни кадри «попередників». Зокрема, під час своїх поїздок по регіонах він обіцяє, що багато зміниться, коли буде призначений «його» генпрокурор. Але вже з осені, коли почнеться «гарячий» політичний сезон, для президентської команди буде особливе випробування. І дехто, що показують нинішні події, його точно не витримає.

Павло Вуєць, «Главком»

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