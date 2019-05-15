Філарет: Немає підстав, щоб відібрати Томос
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Почесний патріарх Філарет додав, що за межами України УПЦ не претендує на визнання патріархату
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не існує підстав, щоб забрати в України Томос про автокефалію православної церкви. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Я думаю, що існування Київського патріархату всередині України не порушує Томос. Тому що представник Константинопольського патріархату Еммануїл сказав, що «ви зараз — частина Константинопольського патріархату, а коли ви отримаєте Томос про автокефалію... Церква автокефальна незалежна і тому можете робити все, що ви хочете». Чого ми хочемо, ми хочемо об’єднати українське православ’я в одну церкву», — сказав Філарет.
Філарет додав, що за межами України УПЦ не претендує на визнання патріархату.
«Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як київська митрополія», – зазначив Філарет.
Він заявив, що українські церковні діячі зберігають єдність, «незважаючи на різні думки».
«Це є підстава того, що нема підстави відбирати томос», – заявив Філарет.
Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.
Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.
9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.