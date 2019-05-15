  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Філарет: Немає підстав, щоб відібрати Томос

    • Розсилка
    Почесний патріарх Православної церкви України Філарет - Філарет: Немає підстав, щоб відібрати Томос
    Почесний патріарх Православної церкви України Філарет
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Почесний патріарх Філарет додав, що за межами України УПЦ не претендує на визнання патріархату

    Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що не існує підстав, щоб забрати в України Томос про автокефалію православної церкви. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    Читайте також

    «Я думаю, що існування Київського патріархату всередині України не порушує Томос. Тому що представник Константинопольського патріархату Еммануїл сказав, що «ви зараз — частина Константинопольського патріархату, а коли ви отримаєте Томос про автокефалію... Церква автокефальна незалежна і тому можете робити все, що ви хочете». Чого ми хочемо, ми хочемо об’єднати українське православ’я в одну церкву», — сказав Філарет.

    Філарет додав, що за межами України УПЦ не претендує на визнання патріархату.

    «Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як київська митрополія», – зазначив Філарет.

    Він заявив, що українські церковні діячі зберігають єдність, «незважаючи на різні думки».

    «Це є підстава того, що нема підстави відбирати томос», – заявив Філарет.

    Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

    Читайте також: Митрополит Луцький і Волинський Михаїл: Звичайно, нам потрібен Київський патріархат
    Читайте також
    Філарет церква Українська православна церква православна церква томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ