Радник Порошенка відреагував на заяви Філарета



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Порошенко «відступив від обіцяних домовленостей», заявив Філарет

«Міністерство культури після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує», – повідомив Павленко

Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа.

Про це Радіо Свобода заявив 15 травня радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

«І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може», – наголосив фахівець.

Павленко також зазначив, що «президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини». Так радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який заявив, що «Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату».

«15 грудня (перед проведенням Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат. Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує», – повідомив Павленко.

Міністерство культури України 10 травня також заявило, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла до Православної церкви України.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет наполягає, що «УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах».

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.