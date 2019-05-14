Філарет про отримання Томосу: Порошенко відступив від попередніх домовленостей



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Патріарх Філарет та президент Петро Порошенко

За словами почесного патріарха, через порушення домовленостей з Порошенком в церкві виникло розділення

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звинуватив президента Петра Порошенка у порушенні домовленостей задля врученням Україні Томосу про автокефалію.

Відповідне звернення Філарета опубліковано на сайті Сerkva.info.

«Була досягнута домовленість, що предстоятелем буде митрополит Епіфаній, кандидатуру якого висунув патріарх Філарет, але керівництво Церквою в Україні буде продовжувати патріарх. Предстоятель буде представляти церкву у Православному світі, тому що УПЦ отримує статус митрополії, а також він буде допомагати патріарху в керуванні Церквою, але керівництво Церквою залишається за патріархом», - йдеться у зверненні Філарета.

Проте, за словами почесного патріарха, «ця домовленість порушена і не виконується на ділі. Тому в церкві виникло розділення».

Також Філарет визнав, що Порошенко «безумовно відіграв велику роль» в отриманні Томосу, але звинуватив президента у тому, що він «відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату».

Нагадаємо, патріарх Філарет оприлюднив термінове звернення до вірян щодо ситуації в Православній церкві.

Раніше повідомлялося, що Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві.