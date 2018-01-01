Філарет про Путіна: «новий Каїн», який «не живе за вірою»

Філарет спрогнозував, що війна на Донбасі завершиться «за рік–два»

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет вважає президента РФ Володимира Путіна віруючою людиною, яка «не живе за вірою». Про це священнослужитель заявив в інтерв'ю «Німецькій хвилі». Філарет зазначив, що Путін – «новий Каїн». «Він віруючий. Але чи живе



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Патріарх Філарет

Філарет спрогнозував, що війна на Донбасі завершиться «за рік–два»

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет вважає президента РФ Володимира Путіна віруючою людиною, яка «не живе за вірою».

Про це священнослужитель заявив в інтерв'ю «Німецькій хвилі».

Філарет зазначив, що Путін – «новий Каїн».

«Він віруючий. Але чи живе він за вірою? Ні, не живе. Я його назвав: «новий Каїн». Він вірить у Бога, але чинить беззаконня», – сказав глава УПЦ КП.

Філарет спрогнозував, що війна на Донбасі завершиться «за рік–два».

«Путін зрозумів, що він Україну зброєю не візьме. Йому потрібно красиво вийти з цього конфлікту. Справа в тому, що в цьому процесі задіяна не лише Україна. І Європа, і Америка. Тому примирення і вирішення цього конфлікту буде за участю всіх цих сил», – пояснив патріарх.

Дивіться відео інтерв'ю Філарета, в якому він розповів, чому Росії не вдалося підкорити Україну та про що марно мріє Путін.