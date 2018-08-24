Філарет та Онуфрій помолилися за Україну у Софії Київській



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Очільники православних церков та глави релігійних організацій

Після виголошення молитов хор виконав духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний»

У п’ятницю, 24 серпня, у День 27-ї річниці відновлення Незалежності України, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет долучився до міжконфесійної молитви в Соборі Святої Софії у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Київського патріархату.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату виголосив молитву за Україну та за утворення в Україні єдиної помісної православної церкви. Також молитви виголосили очільники інших православних церков та глави релігійних організацій - члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій: предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук, митрополит Макарій (УАПЦ), митрополит Онуфрій (УПЦ МП), а також головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, протестантські пастори та ін.

У молитві взяли участь президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми, голова Верховної Ради України Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Після виголошення молитов хор виконав духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний», а присутні помолились до Господа Бога за мир і процвітання України, поставивши свічки біля ікон собору.

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.