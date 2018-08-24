Парад до Дня Незалежності трансляція



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На параді представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах беруть участь 4,5 тисячі військовослужбов

На центральній вулиці столиці проходить традиційний до Дня Незалежності України парад.

На параді представляють 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Всього по Хрещатику пройдуть 24 парадних розрахунків, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України.

У нинішньому військовому параді берутьучасть жінки-військовослужбовці Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. У параді братимуть участь 18 іноземних делегацій. На військовому параді також вперше прозвучить нове офіційне привітання українських Збройних сил «Слава Україні! Героям слава!». Охорону порядку в День Незалежності України будуть забезпечують близько 30 тисяч правоохоронців.