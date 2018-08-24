Військові з 18 країн взяли участь у параді до Дня Незалежності України



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Фото: Страна Військові Великої Британії на параді у Києві, 24 серпня 2018 року

Всього у параді брали участь 300 військовослужбовців іноземних військ

Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Так, центром Києва пройшлися спільна литовсько-польсько-українська бригада, парадний розрахунок з Естонії, військові підрозділи Канади, Данії, Чехії, Грузії, Великобританії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Канади, США та інших держав.

Всього у параді брали участь 300 військовослужбовців іноземних військ.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.

Зазначимо, що під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було.