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    Військові з 18 країн взяли участь у параді до Дня Незалежності України

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    Військові Великої Британії на параді у Києві, 24 серпня 2018 року - Військові з 18 країн взяли участь у параді до Дня Незалежності України
    Фото: Страна
    Військові Великої Британії на параді у Києві, 24 серпня 2018 року

    Всього у параді брали участь 300 військовослужбовців іноземних військ

    Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

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    Так, центром Києва пройшлися спільна литовсько-польсько-українська бригада, парадний розрахунок з Естонії, військові підрозділи Канади, Данії, Чехії, Грузії, Великобританії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Канади, США та інших держав.

    Всього у параді брали участь 300 військовослужбовців іноземних військ.

    Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

    Серед нововведень була й участь військової авіації.

    Зазначимо, що під час проведення параду до Дня Незалежності України суттєвих порушень правопорядку зафіксовано не було. 

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